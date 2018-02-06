На границе пограничники обнаружили одежду и запчасти В Великописаревском районе пограничники Сумского отряда во время реализации информации о возможной противоправной деятельности, полученной от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы Украины и СБУ предупредили попытку незаконного перемещения через государственную границу Украины товаров народного потребления.

Пограничный патруль, возглавляемый участковым инспектором пограничной службы, проверяя участок госграницы в районе с. Александровка, в непосредственной близости от границы обнаружил 3 тюка с одеждой в ассортименте и 3 ящика с запчастями.

Предварительно установлено, что запчасти были незаконно перемещены через границу с территории России на территорию Украины, а одежду правонарушители, скорее всего, планировали переместить в обратном направлении в РФ.

Сейчас обнаруженный груз доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы. Пограничники используют комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.