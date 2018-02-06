В Шостке полицейские поймали несовершеннолетних «гаражных» воров

Полицейские уже установили причастность 17-летнего юноши к совершению девяти краж, а его 16-летнего сообщника - к трем.
Как выяснили правоохранители, юноши выработали определенный стратегический план и действовали в соответствии с ним.
«Ночью выбирались на крышу присмотренного гаража, разбирали его кровлю и таким образом проникали вовнутрь, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела. – Брали самое ценное: электроинструмент, автозапчасти, изделия из металла и т.д.».
Похищенные вещи воришки продавали или сдавали в металлолом, а полученные деньги тратили на развлечения.
Сейчас уголовные производства, открытые по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлены в суд. За содеянное парням грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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