В Шостке полицейские поймали несовершеннолетних «гаражных» воров Ущерб на сумму около 50 тыс. гривен владельцам гаражей причинили двое несовершеннолетних жителей Шостки.

Полицейские уже установили причастность 17-летнего юноши к совершению девяти краж, а его 16-летнего сообщника - к трем.

Как выяснили правоохранители, юноши выработали определенный стратегический план и действовали в соответствии с ним.

«Ночью выбирались на крышу присмотренного гаража, разбирали его кровлю и таким образом проникали вовнутрь, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела. – Брали самое ценное: электроинструмент, автозапчасти, изделия из металла и т.д.».

Похищенные вещи воришки продавали или сдавали в металлолом, а полученные деньги тратили на развлечения.

Сейчас уголовные производства, открытые по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлены в суд. За содеянное парням грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.