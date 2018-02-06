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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50147

В Шостке полицейские поймали несовершеннолетних «гаражных» воров

Ущерб на сумму около 50 тыс. гривен владельцам гаражей причинили двое несовершеннолетних жителей Шостки.

Полицейские уже установили причастность 17-летнего юноши к совершению девяти краж, а его 16-летнего сообщника - к трем.

Как выяснили правоохранители, юноши выработали определенный стратегический план и действовали в соответствии с ним.

«Ночью выбирались на крышу присмотренного гаража, разбирали его кровлю и таким образом проникали вовнутрь, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела. – Брали самое ценное: электроинструмент, автозапчасти, изделия из металла и т.д.».

Похищенные вещи воришки продавали или сдавали в металлолом, а полученные деньги тратили на развлечения.

Сейчас уголовные производства, открытые по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлены в суд. За содеянное парням грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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