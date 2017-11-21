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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30148

Сумской каратист отличился в Берлине

17-18 февраля каратисты клуба «Самурай» приняли участи в международном турнире Berlin Open 2018 (каратэ WKF).

В турнире приняло участие 1560 спортсменов из 23 стран мира. Украину представляли 56 спортсменов из 6 областей, в том числе двое наших.

По результатам соревнований Украина заняла первое общекомандное место, второе - Германия, третье - Польша. В медальную копилку от нашей области «серебряную» награду принес Игорь Кучер, который одолел спортсменов из Германии, Нидерландов и России, а в финале уступил спортсмену из Непала со счетом 0:1. Его воспитанница Диана Главатчук заняла пятое место, выиграв три поединка и уступив спортсменке из Италии.

Следующим соревнованием для «самураев» с Сумщины будет международный турнир Kharkiv Open (Национальная премьер лига) и Grand Prix Slovakia, который состоится в городе Братислава.

Спорт Каратэ
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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