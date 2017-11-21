Сумской каратист отличился в Берлине 17-18 февраля каратисты клуба «Самурай» приняли участи в международном турнире Berlin Open 2018 (каратэ WKF).

В турнире приняло участие 1560 спортсменов из 23 стран мира. Украину представляли 56 спортсменов из 6 областей, в том числе двое наших.

По результатам соревнований Украина заняла первое общекомандное место, второе - Германия, третье - Польша. В медальную копилку от нашей области «серебряную» награду принес Игорь Кучер, который одолел спортсменов из Германии, Нидерландов и России, а в финале уступил спортсмену из Непала со счетом 0:1. Его воспитанница Диана Главатчук заняла пятое место, выиграв три поединка и уступив спортсменке из Италии.

Следующим соревнованием для «самураев» с Сумщины будет международный турнир Kharkiv Open (Национальная премьер лига) и Grand Prix Slovakia, который состоится в городе Братислава.