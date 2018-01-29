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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:29220

Главу села на Липоводолинщине признали виновным в админправонарушении, связанном с коррупцией

Органами прокуратуры Сумской постоянно уделяется внимание противодействия коррупции во всех сферах общественной жизни.

В соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции», за коррупционные правонарушения отвечают лица, уполномоченные на выполнение функций государства, в том числе государственные служащие и должностные лица местного самоуправления.

Законодательством Украины предусмотрено, что премирование сельского головы осуществляется на основании решения сельского совета. Однако установлено, что один из сельских голов Липоводолинского района без решения сессии сельского совета принимал распоряжения об установлении себе премий в размере 200% ежемесячно. Всего он незаконно получил 17 тыс. 460 грн.

Поэтому, по сельскому голове был составлен протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КоАП. Решением Липоводолинского районного суда сельский голова признан виновным в инкриминируемом правонарушении, на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5100 грн.

Как сообщил прокурор Липоводолинского отдела Роменской местной прокуратуры Роман Сытник, с целью взыскания ущерба в сумме 17460 грн, причиненного в результате совершения сельским головой коррупционного правонарушения, местной прокуратурой заявлено исковое заявление, судом удовлетворено, с сельского головы в пользу государства взыскано 17460 грн, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Коррупция Липоводолинский район
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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