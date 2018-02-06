В Сумах сбили женщину: полиция ищет свидетелей 19 февраля в 18.40 в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что по проспекту Курском, у дома 39, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина-пешеход.

По предварительной информации, 35-летняя местная жительница переходила дорогу вне пешеходного перехода, когда на нее совершил наезд автомобиль «ВАЗ-21093», за рулем которого находился 41-летний сумчанин. В результате ДТП женщина получил повреждения головы и ног. Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы, где медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом левой голени и ушибы головы и коленей.

Полицейские, прибывшие на место ДТП, не выявили у водителя транспортного средства признаков опьянения. Сейчас у него уже взяты соответствующие анализы для дальнейшего лабораторного исследования, а его автомобиль помещен на штрафплощадку полицейского участка.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» уголовного кодекса Украины.

Поскольку показания водителя и потерпевшей отличаются, работники полиции разыскивают свидетелей, чтоб выяснить все обстоятельства данного ДТП и просят их обратиться в Сумской отдел полиции по адресу: улица Первомайская, 21 или позвонить на телефонам дежурной части Сумского ОП (0542) 66-72-04, 66-72-05, (050) 407-31-02, (066) 136 -03-03 или на круглосуточную телефонную линию 102 ,сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.