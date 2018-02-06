Наши биатлонисты наконец-то заехали в десятку лучших на Олимпийских играх Сегодня, 20 февраля, в корейском Пхенчанге прошла смешанная эстафета в биатлоне.

Сборная Франции – чемпион Олимпиады в смешанной эстафете! Пребывая на протяжении всей гонки в роли догоняющих, французская команда усилиями Мартена Фуркада на последнем огневом рубеже четвертого этапа решила судьбу золота в свою пользу, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

Хотя женская половина микста не предвещала ничего хорошего соперникам сборной Германии. Бундестим после этапов Ванессы Хинц и Лауры Далмайер опережала остальной пелотон на полминуты! Дальше шли сборные Италии и Беларуси, а в минуте позади лидеров – украинская сборная, в которой Ирина Варвинец и студентка СумГУ Юлия Джима промахнулись всего по одному разу.

Довольно неожиданный крах в первой половине гонки потерпели команды Норвегии (круг штрафа у Тирил Экхофф) и Швеции (Мона Брорссон на первом этапе дважды преодолевала дополнительные 150 метров). И если мощная мужская часть норвежской сборной еще сумела вернуться в борьбу за медали, то блеснувшие несколькими сенсациями на этих Играх шведы так и остались в тени в миксте, в итоге финишировав 11-ми.

А на третьем этапе в борьбе за золото особых изменений не предвиделось: Эрик Лессер в какой-то момент даже довел перевес до 50-ти секунд, но к финишу скорость немца упала, и группа соперников, которые составили сборные Франции, Италии и Норвегии (блестящий этап в исполнении Йоханнеса Бё!) закончила свой отрезок эстафеты в 33 секундах позади Германии. Дмитрий Пидручный, который по ходу дистанции также отыгрывал секунды от гандикапа в сравнении с лидером, привел Украину на шестую позицию.

Ну а на стрельбе четвертого этапа развернулась настоящая драма. В принципе, драматичным можно назвать все выступление Арнда Пайффера в сегодняшней гонке целиком. Началось с того, что чемпион спринта не планировался на эту гонку, но был вынужден экстренно заменить приболевшего Симона Шемппа.

Уже на стрельбище в первом же упражнении Арнд допустил две ошибки – столько же, сколько вся команда за три предыдущих этапа! «Повесив» у себя на плечах на выходе со стадиона Мартена Фуркада, немец, по сути, подписал приговор своим шансам на золото. Пусть и отложенный еще на дистанцию одного круга, когда Пайффер держался рядом с французом.

Однако темп лидера Кубка мира не прошел даром для немца – на стрельбе стоя он рисковал, понимая, что только быстрая и точная стрельба оставляют хоть какие-то шансы, но «дорисковался» до круга штрафа, после которого не только отпустил чисто прошедшего рубеж Фуркада, но и выпрыгнувшего на вторую позицию Эмиля Свендсена! Более того, прямо перед носом у Пайффера на дистанцию ушел итальянец Доминик Виндиш.

На последнем круге ни на Фуркада, ни на Свендсена особого внимания уже не обращали. Мартен, не особо жаловавший своим присутствием эстафетные гонки этого сезона, в самый ответственный момент не подвел и во второй раз в Пхенчхане продемонстрировал французский триколор на финишной прямой! Эмиль, так же спокойно контролируя дистанцию до преследователей, привел Норвегию к серебру.

А на финишной прямой разыгралась четвертая серия драмы для Арнда Пайффера. У немца лыжи катили получше, чем у оппонента, но Виндиш – признанный мастер финишных отрезков. С небольшого спуска к стадиону итальянец вышел на финишную прямую чуть впереди соперника. Но Арнд мощными толчками начал накатывать, выходя на параллельную траекторию. Видя это, Доминик сместился влево, перекрыв возможность движения для немца. Но произошло это уже на границе разметки той зоны, в которой коридор движения менять нельзя! Итальянец все же пресек финишную черту чуть раньше, но основания для протеста у сборной Германии были вполне веские. Тем не менее, после рассмотрения протеста, результаты гонки судьи оставили неизменными – бронза у Италии, а немецкая команда, лидируя бОльшую часть гонки, осталась вне пьедестала почета.

Сборная Украины провела сегодня достойную гонку, вопреки опасениям скептиков постоянно пребывая в борьбе за места в ведущей шестерке. Четверка нашей команды показала довольно неплохую стрельбу, использовав всего пять запасных патронов. Итоговое седьмое место, на котором на финиш прибыл Артем Прима, вряд ли полностью может удовлетворить самих спортсменов и болельщиков, но результаты, показанные сегодня, выглядят уже более оптимистичными, чем в личных гонках.

Правда, проблемы со скоростью никуда не ушли. Лишь Дмитрий Пидручный на своем этапе проигрывал относительно немного – без учета явно выбивавшегося из общей картины Йоханнеса Бё, остальным оппонентам ходом Дима уступил менее 13-ти секунд, показав восьмое время по чистой скорости. Остальные наши участники на трассе теряли более полуминуты. С другой стороны, порадовала стрельба – у украинской сборной четвертая точность в гонке.

На исправление ошибок и «подтягивание» формы у спортсменов есть два дня. Последние шансы на медаль в Пхенчхане остаются в эстафетах. Первая из них – в четверг у женщин.

Смешанная эстафета

1. Франция Франция (0+4) 1:08:34,3

2. Норвегия Норвегия (1+11) +20,9

3. Италия Италия (0+7) +26,9

4. Германия Германия (1+7) +27,2

5. Беларусь Беларусь (0+3)

6. Финляндия Финляндия (0+3) +1:03,9

7. Украина Украина (0+5) +1:12,1