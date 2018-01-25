Клиентам «Горводоканала» продолжили прием документов на субсидию

Об этом сообщает департамент социальной защиты населения, который продолжает принимать граждан по вопросам назначения жилищной субсидии.
В соответствии с пунктом 14 Постановления № 848 от 21 октября 1995 года «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» в случае повышения тарифов и цен на жилищно-коммунальные услуги, сжиженный газ, твердое и жидкое печное бытовое топливо субсидии назначаются в течение трех месяцев с даты их повышения.
Учитывая тот факт, что КП «Горводоканал» 25 января 2018 года повышен тариф на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, сумчане, которые не воспользовались возможностью оформить субсидию в январе, и обслуживаются указанной организацией, вправе обратиться за ее назначением в течение февраля-марта этого года.
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