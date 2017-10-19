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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06189

В Сумах сражались юные панкратиасты

16-17 февраля в спортивном комплексе СумГПУ имени А.С. Макаренко состоялся чемпионат области про панкратиону среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения в разделе «традишн».

В соревнованиях принимали участие более 50 спортсменов из Тростянецкого, Путивльского, Лебединского районов, пгт Степановка и г. Сумы, воспитанники ДЮСШ «Спартаковец» г. Сумы, СО ДЮСШ «Старт», СО ДЮСШ единоборств, Сумской областной ДЮСШ, Сумской областной организации Федерации панкратиона Украины.

Чемпионами в своих весовых категориях стали: Дремлюга Захар, Цимбалюк Алексей, Казимерчук Михаил, Солощенко Павел, Самара Мажид, Мантулин Денис, Игнатов Влад, Цюпка Тимур, Неедов Никита, Галич Николай, Клочко Вадим, Балабан Артем, Синеглазка Снежана, Новикова Анастасия, Халиева Варвара, Марьенкова Екатерина. Спортсмены были награждены грамотами и медалями.

По итогам соревнования чемпионы и призеры будут отобраны в состав сборной команды Сумской области на чемпионат Украины среди детей, который состоится 17-20 мая в г. Черновцы.

Спорт Панкратион
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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