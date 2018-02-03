«СумДУ» с поражения стартовал в студлиге Украины 20 февраля в матче первого тура чемпионата Украины среди студенческих команд подопечные Сергея Песоцкого в Харькове минимально уступили !ХНУ им. Каразина» 5:6.

"ХНУ" (Харьков) - "СумДУ" (Сумы) 6:5 (3:2) "ХНУ": 1.Гетьманский - 2.Панасенко, 3.Терентьев, 4.Кнычин, 5.Куделя, 6.Васильев, 7.Масленников, 9.Абакшин, 10.Моспан, 11.Айвазян, 12.Моххамед, 14.Плоскин, 16.Семенов "СумДУ": 12.Ситнер - 2.Бабынин, 7.Катеринин, 8.Грибачев, 10.Мысловский, 11.Таранченко, 13.Зеленский, 14.Бересток, 23.Сорока, 24.Колесник, 25.Игумнов, 27.Прощенко - 21.Паламарчук Голы: Абакшин (4, 20, 39), Моспан (15, 23), Терентьев (31) - Сорока (2), Бабынин ( , Катеринин (36), Игумнов (37), Мысловский (39) Предупреждения: Зеленский (37) ("СумДУ") Удаления: Сорока (10) ("СумДУ") Также в конференции «Восток» играет команда из ПНТУ (Полтава).