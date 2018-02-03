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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:48124

«СумДУ» с поражения стартовал в студлиге Украины

20 февраля в матче первого тура чемпионата Украины среди студенческих команд подопечные Сергея Песоцкого в Харькове минимально уступили !ХНУ им. Каразина» 5:6.

"ХНУ" (Харьков) - "СумДУ" (Сумы) 6:5 (3:2)

"ХНУ": 1.Гетьманский - 2.Панасенко, 3.Терентьев, 4.Кнычин, 5.Куделя, 6.Васильев, 7.Масленников, 9.Абакшин, 10.Моспан, 11.Айвазян, 12.Моххамед, 14.Плоскин, 16.Семенов

"СумДУ": 12.Ситнер - 2.Бабынин, 7.Катеринин, 8.Грибачев, 10.Мысловский, 11.Таранченко, 13.Зеленский, 14.Бересток, 23.Сорока, 24.Колесник, 25.Игумнов, 27.Прощенко - 21.Паламарчук

Голы: Абакшин (4, 20, 39), Моспан (15, 23), Терентьев (31) - Сорока (2), Бабынин (Cool, Катеринин (36), Игумнов (37), Мысловский (39)

Предупреждения: Зеленский (37) ("СумДУ")

Удаления: Сорока (10) ("СумДУ")

Также в конференции «Восток» играет команда из ПНТУ (Полтава).

Спорт МФК СумДУ Футзал
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«Хэппи-энд» Михаэль Ханеке (Франция, Австрия, Германия, 2017)
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«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
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«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
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«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
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«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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