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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:31142

В Сумах снова коммунальная авария

КП «Горводоканал» сообщает об аварийно-ремонтных работах по пр.Лушпы.

В связи с необходимостью срочной замены аварийного участка водопровода диаметром 500 мм по пр. Михаила Лушпы, 49 сегодня, 21 февраля, приостановлена работа ЦТП-21 и ЦТП-22.

С 9:00 прекращена подача воды в дома:

- № 5 по ул. Интернационалистов;

- №№ 27, 29, 31, 33, 35, 39а, 39/1, 39/2, 43/1, 43/2, 47, 49, 51, 55, 57 по пр. Михаила Лушпы;

- №№ 13, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 25 (СШ № 29) по ул. Заливная;

- №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26 по ул. Героев Крут.

После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

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