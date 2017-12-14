В Сумах депутаты не могут продолжить сессию горсовета

В зале зарегистрировано 24 депутата (кворум - 22), однако они не могут утвердить повестку дня, - голосов не набирается. В заседании объявлен перерыв, чтобы собрать депутатов. К слову, мэра Сум Александра Лысенко также нет на сессии, как и на первом пленарном заседании.
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