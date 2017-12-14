В Сумах депутаты не могут продолжить сессию горсовета Сегодня, 21 февраля, в Сумах должно проходить второе пленарное заседание январской сессии Сумского горсовета.

В зале зарегистрировано 24 депутата (кворум - 22), однако они не могут утвердить повестку дня, - голосов не набирается. В заседании объявлен перерыв, чтобы собрать депутатов. К слову, мэра Сум Александра Лысенко также нет на сессии, как и на первом пленарном заседании.