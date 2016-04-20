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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах соревновались юные гимнасты

В спортивном комплексе стадиона «Авангард» состоялась открытое первенство детско-юношеской спортивной школы «Сумы» по спортивной гимнастике.

В течение двух дней, 16-17 февраля, соревновались более 80 спортсменов. Победители определялись в различных номинациях личного первенства.

Абсолютным победителем соревнований стал Евгений Терещенко по программе кандидата в мастера спорта Украины.

По программам спортивных разрядов победу одержали: II разряд - Михаил Скриник, III разряд - Кирилл Бурык, I юношеский разряд - Никита Бриченко, II юношеский разряд - Даниил Казаков.

Спорт Спортивная гимнастика
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В Сумах соревновались юные гимнасты
28.12.2016 10:07

В Сумах соревновались юные гимнасты

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В Сумах соревновались юные гимнасты
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«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
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«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
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«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
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«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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