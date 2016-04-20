В Сумах соревновались юные гимнасты

В течение двух дней, 16-17 февраля, соревновались более 80 спортсменов. Победители определялись в различных номинациях личного первенства.
Абсолютным победителем соревнований стал Евгений Терещенко по программе кандидата в мастера спорта Украины.
По программам спортивных разрядов победу одержали: II разряд - Михаил Скриник, III разряд - Кирилл Бурык, I юношеский разряд - Никита Бриченко, II юношеский разряд - Даниил Казаков.
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