В Сумах соревновались юные гимнасты В спортивном комплексе стадиона «Авангард» состоялась открытое первенство детско-юношеской спортивной школы «Сумы» по спортивной гимнастике.

В течение двух дней, 16-17 февраля, соревновались более 80 спортсменов. Победители определялись в различных номинациях личного первенства.

Абсолютным победителем соревнований стал Евгений Терещенко по программе кандидата в мастера спорта Украины.

По программам спортивных разрядов победу одержали: II разряд - Михаил Скриник, III разряд - Кирилл Бурык, I юношеский разряд - Никита Бриченко, II юношеский разряд - Даниил Казаков.