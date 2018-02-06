В Сумах новый коммунальный автобус попал в аварию Вечером 20 февраля в центре Сум столкнулись коммунальный автобус и микроавтобус.

Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.

«Около 21.00 в центре Сум на перекрестке ул. Набережная р. Стрелка и Покровская пл. не разминулись иномарка Mitsubishi и автобус, курсирующий по маршруту № 57А. В результате столкновения у транспортных средств - механические повреждения. Никто из участников ДТП не пострадал. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехал инженер по безопасности движения КП «Электроавтотранс». Патрульные оформляют материалы ДТП», - говорится в сообщении.