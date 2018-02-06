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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:11153

В Сумах новый коммунальный автобус попал в аварию

Вечером 20 февраля в центре Сум столкнулись коммунальный автобус и микроавтобус.

Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.

«Около 21.00 в центре Сум на перекрестке ул. Набережная р. Стрелка и Покровская пл. не разминулись иномарка Mitsubishi и автобус, курсирующий по маршруту № 57А. В результате столкновения у транспортных средств - механические повреждения. Никто из участников ДТП не пострадал. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехал инженер по безопасности движения КП «Электроавтотранс». Патрульные оформляют материалы ДТП», - говорится в сообщении.

Право Дтп
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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