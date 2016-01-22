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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4268

В четверг Гройсман едет на Сумщину

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 22 февраля осуществит рабочую поездку в Сумскую область.

Об этом сообщается на Правительственном портале. «22 февраля - рабочая поездка Владимира Гройсмана в Сумскую область», - говорится в сообщении.

Политика Визит Владимир Гройсман Премьер-министр Украины
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«Стремглав» Марина Степанская (Украина, 2017)
«Стремглав» Марина Степанская (Украина, 2017)
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«Хэппи-энд» Михаэль Ханеке (Франция, Австрия, Германия, 2017)
«Хэппи-энд» Михаэль Ханеке (Франция, Австрия, Германия, 2017)
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«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
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«Место встречи» Паоло Дженовезе (Италия, 2017)
«Место встречи» Паоло Дженовезе (Италия, 2017)
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«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
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CINETECH+, 2D 12:30 17:00 23:15
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D 10:30 16:10 CINETECH+, 2D 12:20
«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:10 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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