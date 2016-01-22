В четверг Гройсман едет на Сумщину

Об этом сообщается на Правительственном портале. «22 февраля - рабочая поездка Владимира Гройсмана в Сумскую область», - говорится в сообщении.
Президент Украины Петр Порошенко прибудет Сумы с рабочим визитом завтра, 12 июля....
Во вторник, 27 сентября, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян с рабочим визитом посетит Сумскую область....
На прошлой неделе Сумскую область с рабочим визитом посетили чрезвычайный и полномочный посол Республики Македония в Украине Столе Змейкоски и...
13 апреля бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета с рабочим визитом посетил Сумскую область....
В рамках всеукраинской акции «Рождество в Карпатах» на Снятинщине, в течение рождественских праздников, гостили полсотни детей из Луганской области (из...