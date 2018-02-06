Сумчане голосуют за альтернативу третьей маршрутке На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Реанимировать движение троллейбусов по маршруту: ул. Героев Крут - Аэропорт».

«Предлагаем реанимировать движение троллейбусов по маршруту: ул. Героев Крут - Аэропорт или организовать движение автобусов по этому маршруту.

В этом направлении курсирует единственное маршрутное такси - № 3, работа которого не поддается никакой критике», - пишет автор петиции Егоров Александр Федорович.

Дата начала сбора подписей: 21 февраля 2018 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 21 февраля петицию подписали 8 человек из 250 необходимых.