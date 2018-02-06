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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51306

Сумчане голосуют за альтернативу третьей маршрутке

На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Реанимировать движение троллейбусов по маршруту: ул. Героев Крут - Аэропорт».

«Предлагаем реанимировать движение троллейбусов по маршруту: ул. Героев Крут - Аэропорт или организовать движение автобусов по этому маршруту.

В этом направлении курсирует единственное маршрутное такси - № 3, работа которого не поддается никакой критике», - пишет автор петиции Егоров Александр Федорович.

Дата начала сбора подписей: 21 февраля 2018 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 21 февраля петицию подписали 8 человек из 250 необходимых.

Общество Коммунальный транспорт Петиция
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«Хэппи-энд» Михаэль Ханеке (Франция, Австрия, Германия, 2017)
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«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
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«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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