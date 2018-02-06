Сумчане голосуют за альтернативу третьей маршрутке

«Предлагаем реанимировать движение троллейбусов по маршруту: ул. Героев Крут - Аэропорт или организовать движение автобусов по этому маршруту.
В этом направлении курсирует единственное маршрутное такси - № 3, работа которого не поддается никакой критике», - пишет автор петиции Егоров Александр Федорович.
Дата начала сбора подписей: 21 февраля 2018 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 21 февраля петицию подписали 8 человек из 250 необходимых.
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