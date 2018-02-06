Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:17227

На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину (фото)

Конотопским отделом полиции разыскивается без вести пропавший гражданин Скиба Василий Алексеевич, 1992 г.р., житель Конотопа.

По словам родственников, Василий Скиба в ночь с 13 на 14 февраля находился в гостях, после чего домой не вернулся.

На вид мужчине 25-30 лет, среднего телосложения, ростом около 185-190 см, лицо круглое, волосы русые, глаза карие.

Был одет в фиолетовую футболку, куртку темно-коричневого цвета средней длины с капюшоном, джинсы темно-синего цвета и ботинки темно-серого цвета.

Полиция призывает всех граждан, которым известна какая-либо информация о пропавшем человеке, которая поможет в его розыске, сообщить в Конотопский отдел полиции по адресу: проспект Мира, 14 или по телефонам: (05447) 6-20-09 или на мобильный 068-070 -21-74 в дежурную часть, или же позвонить на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотоп Пропал без вести
view counter

По тематике

Конотопские гандболистки победили на домашнем турнире
Вчера 10:23

Конотопские гандболистки победили на домашнем турнире

С 17 по 19 февраля в Конотопе состоялся Всеукраинский турнир по гандболу среди девушек 2005-2006 г.р....

На Сумщине задержали предпринимателя, который заминировал авто бизнесмена, требуя 35 тыс. долларов
19.02.2018 17:14

На Сумщине задержали предпринимателя, который заминировал авто бизнесмена, требуя 35 тыс. долларов

Конотопской местной прокуратурой 17 февраля 2018 года сообщено о подозрении 57-летнему конотопчанину, который с целью погашения собственных долгов требовал деньги...

19.02.2018 15:11

Полицейские нашли у конотопчанина наган и патроны к нему

С начала нынешнего года полицейские уже разоблачили 27 случаев незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывоопасных предметов и веществ, сообщает Отдел коммуникации...

Полиция ищет конотопчанина, пропавшего 10 лет назад (фото)
19.02.2018 15:04

Полиция ищет конотопчанина, пропавшего 10 лет назад (фото)

Полиция не прекращает поиски без вести пропавших граждан и надеется на помощь общественности....

Полиция не прекращает поиски без вести пропавшего жителя Сумского района (фото)
19.02.2018 14:27

Полиция не прекращает поиски без вести пропавшего жителя Сумского района (фото)

Сумским районным отделом полиции разыскивается без вести пропавший Яценко Владимир Дмитриевич, 1970 г.р., житель с. Локня Сумского района....

Новости

В Шостке спасатели помогли пожилой женщине
Сегодня 17:47
Шосткинец обокрал приятеля, воспользовавшись забытыми ключами
Сегодня 17:10
Налоговики ликвидировали крупнейший в истории Сумщины конвертационный центр
Сегодня 17:09
На Сумщине ожидается значительное похолодание
Сегодня 16:50
Полиция задокументировала очередной факт нелегального хранения патронов
Сегодня 16:30
Путивлянка купила виртуальный квадроцикл за 5 тысяч
Сегодня 16:00
Глуховчанин украл у собутыльника сало
Сегодня 15:23
Сумскую детвору приглашают к участию в конкурсе рисунка на экологическую тематику
Сегодня 14:54
Сумчанам перечислили госпомощь семьям с детьми
Сегодня 14:10
В Сумах участковые задержали кладбищенских воров
Сегодня 13:58
Шосткинские акробаты отличились в Николаеве
Сегодня 13:30
Подробности страшного убийства в Сумах
Сегодня 13:08
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стремглав» Марина Степанская (Украина, 2017)
«Стремглав» Марина Степанская (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:10
«Хэппи-энд» Михаэль Ханеке (Франция, Австрия, Германия, 2017)
«Хэппи-энд» Михаэль Ханеке (Франция, Австрия, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:00 23:00
«Место встречи» Паоло Дженовезе (Италия, 2017)
«Место встречи» Паоло Дженовезе (Италия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 17:00 23:15
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D 10:30 16:10 CINETECH+, 2D 12:20
«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:10 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.