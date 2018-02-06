На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину (фото) Конотопским отделом полиции разыскивается без вести пропавший гражданин Скиба Василий Алексеевич, 1992 г.р., житель Конотопа.

По словам родственников, Василий Скиба в ночь с 13 на 14 февраля находился в гостях, после чего домой не вернулся.

На вид мужчине 25-30 лет, среднего телосложения, ростом около 185-190 см, лицо круглое, волосы русые, глаза карие.

Был одет в фиолетовую футболку, куртку темно-коричневого цвета средней длины с капюшоном, джинсы темно-синего цвета и ботинки темно-серого цвета.

Полиция призывает всех граждан, которым известна какая-либо информация о пропавшем человеке, которая поможет в его розыске, сообщить в Конотопский отдел полиции по адресу: проспект Мира, 14 или по телефонам: (05447) 6-20-09 или на мобильный 068-070 -21-74 в дежурную часть, или же позвонить на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.