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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:54148

Сумскую детвору приглашают к участию в конкурсе рисунка на экологическую тематику

В рамках проведения всемирной кампании «Час Земли», которую весь мир в этом году отмечает 24 марта, сумских детей приглашают к участию в конкурсе детских рисунков «Как я могу помочь Земле?».

В нем могут принять участие дети от 6 до 11 лет. На главного победителя ждет приз - графический планшет. Данное мероприятие организовано «Агенцией промоции «Сумы» при поддержке департамента финансов, экономики и инвестиций.

На конкурс принимаются работы размером 29,7×21,0 (формат стандартного листа А4). Рисунок должен быть выполнен цветными карандашами, фломастерами или красками. Название работы, имя и возраст ребенка указывается в правом нижнем углу листа. Работа должна иметь название, которое обязательно нужно указать в заявке и соответствовать тематике «Как я могу помочь Земле?».

При подаче рисунке необходимо подать заявку на отдельном листе с такой информацией: ФИО автора; дата рождения и общее количество лет, адрес обратной связи (мобильный телефон родителей), название картинки.

Организаторы отмечают, что без личных данных участника работа на конкурс не принимается.

Получить подробную информацию можно по телефону: 67-98-39.

Присылать свои рисунки нужно в «Агенцию промоции «Сумы» по адресу: г. Сумы, ул. Соборная, 27 до 18 марта включительно.

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Общество Конкурс рисунка Экология
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