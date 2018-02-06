Шосткинские акробаты отличились в Николаеве

В нем приняли участие 15 команд из Николаевской, Винницкой, Львовской, Запорожской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской областей и Киева.
В командных соревнованиях среди мужчин спортсмены КДЮСШ «Барса» (Шостка) в составе Рябца Ильи, Куфтея Матфея, Эпика Алексея и Скрипки Владислава стали бронзовыми призерами (тренеры Валентин Герасименко, Лидия Матвиенко, Максим Герасименко).
В индивидуальных прыжках Рябец Илья завоевал бронзу (I упражнение), а Борисенко Светлана стала чемпионкой Украины (II упражнение) - тренеры Лилия Приходько, Валентин Герасименко.
Кроме того, Куфтей Матфей выполненил норматив мастера спорта Украины.
Следующий старт в апреле - чемпионат Европы в Азербайджане (г. Баку). На него отобралась Світлана Борисенко.
20 февраля в 19:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи....
В Шостке 36-летний мужчина воспользовался забытыми ключами своего товарища для совершения краж из подсобного помещения....
Ущерб на сумму около 50 тыс. гривен владельцам гаражей причинили двое несовершеннолетних жителей Шостки....
В медучреждение злоумышленница пришла со своим больным ребенком. Там она заинтересовалась чужими вещами: украла из кармана куртки, опрометчиво оставленной другим...
Имея ключи от подвального помещения многоквартирного дома, ранее неоднократно судимый 29-летний житель Шостки воспользовался ими для совершения кражи велосипеда....