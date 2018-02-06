Шосткинские акробаты отличились в Николаеве 13-17 февраля в Николаеве состоялся чемпионат Украины по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке).

В нем приняли участие 15 команд из Николаевской, Винницкой, Львовской, Запорожской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской областей и Киева.

В командных соревнованиях среди мужчин спортсмены КДЮСШ «Барса» (Шостка) в составе Рябца Ильи, Куфтея Матфея, Эпика Алексея и Скрипки Владислава стали бронзовыми призерами (тренеры Валентин Герасименко, Лидия Матвиенко, Максим Герасименко).

В индивидуальных прыжках Рябец Илья завоевал бронзу (I упражнение), а Борисенко Светлана стала чемпионкой Украины (II упражнение) - тренеры Лилия Приходько, Валентин Герасименко.

Кроме того, Куфтей Матфей выполненил норматив мастера спорта Украины.

Следующий старт в апреле - чемпионат Европы в Азербайджане (г. Баку). На него отобралась Світлана Борисенко.