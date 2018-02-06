На Барановке горела дача 20 февраля 19:02 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании дачного дома в районе урочища «Барановка» в г. Сумы.

На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

Уже через девять минут пожарные прибыли на место происшествия, и установили, что пламенем охвачена веранда, частично стены дома, и вещи домашнего обихода.

В 19:33 пожар был локализован, не допустив дальнейшего распространения, в 20:31 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вследствие возгорания уничтожено вещи домашнего обихода, двери, два окна перекрытия и веранду на площади до 2 кв. м. Повреждены - стены в 1,5 кв. м.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.