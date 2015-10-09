Сумчанам перечислили госпомощь семьям с детьми Перечисление государственной социальной помощи семьям с детьми произошло 20 февраля.

20 февраля была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям - инвалидам, временной государственной помощи детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства за февраль 2018 года (дополнительное начисление).

Средства можно получить в учреждениях банков уже 22 февраля 2018 года.