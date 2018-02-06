Сумские лыжники не попали в финал командного спринта

В мужской части сборная Украины в составе шосткинцев Андрея Орлика и Алексея Красовского заняла в полуфинале 10-ое место из 14 стартовавших команд, отстав от занявших первое место норвежцев почти на полторы минуты. В общем зачете наша команда заняла 22-ое место.
В женской части конотопчанка Марина Анцыбор и краснопольчанка Татьяна Антипенко заняли в своей полуфинале последнее место (18-ое в общем зачете), отстав от американок, которые в итоге стали чемпионками, на 1:21.
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