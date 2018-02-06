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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:08625

Подробности страшного убийства в Сумах

Жительница Сум по неизвестным причинам нанесла знакомому мужчине несколько ударов топором, которые оказались для него смертельными.

В Сумской отдел полиции поступило сообщение от жителя Сум о том, что в одном из частных жилых домов по улице Шишкаревская он обнаружил труп мужчины. Бездыханное тело было накрыто простыней.

Следственно-оперативная группа полиции, прибыв на место происшествия, установила, что на голове 77-летнего погибшего характерные рубленые раны. 66-летняя хозяйка дома, пояснила правоохранителям, что этот человек, давний ее знакомый, в воскресенье пришел к ней в гости. А около 15.00 она топором нанесла гостю несколько ударов по голове, от которых тот скончался на месте.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 «Убийство» Уголовного кодекса Украины и начала следствие. По одной из версий следствия, тяжкое преступление было совершено на бытовой почве. Подозреваемая в его совершении женщина задержана и находится под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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