Глуховчанин украл у собутыльника сало Ранее судимый житель райцентра, воспользовавшись случаем, украл у своего приятеля три банка сала, надеясь полакомиться любимым продуктом дома. Однако насладиться традиционной закуской не удалось, - его быстро «вычислил» участковый, который и вернул похищенные продукты пострадавшему.

В Глуховский отдел полиции через круглосуточную линию «102» обратился 51-житель райцентра с сообщением о краже. Как рассказал заявитель, у него неизвестный украл три банки соленого сала и банку смальца.

Участковый офицер полиции, пообщавшись с потерпевшим и жителями дома, довольно быстро установил личность вора, - им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 45-летний приятель потерпевшего. Злоумышленник сразу признался: ему очень понравилась закуска, которой во время товарищеского застолья угощал друг. Поэтому, когда он ненадолго выходил из комнаты, поклонник хорошего сальца, воспользовавшись случаем, прихватил несколько банок с собой, чтобы полакомиться еще и дома. Однако его планы на продолжение «банкета» не сбылись, - участковый изъял и вернул продукты заявителю.

Теперь горе-приятелю придется в очередной раз предстать перед судом, ведь уголовное производство, открытое по признакам ч. 1 ст. 185 УК Украины, после окончания досудебного следствия будет направлено на рассмотрение суда, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.