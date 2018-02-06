Путивлянка купила виртуальный квадроцикл за 5 тысяч Пытаясь сэкономить на покупке квадроцикла, 31-летняя жительница Путивля воспользовалась объявлениями в Интернете. Найдя выгодное предложение, перечислила так называемому продавцу деньги и осталась почти пяти тысяч гривен.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 31-летняя путивлянка. Женщина рассказала, что хотела приобрести квадроцикл по выгодной цене, а вместо этого наткнулась на афериста. Объявления о продаже транспортного средства она нашла в Интернете на одном из известных сайтов, связалась с продавцом, который попросил предоплату в размере 4724 гривен, пообещав потом выслать товар. Но после перечисления денег, связь с ним оборвалась.

Во время проверки заявления потерпевшей, правоохранители установили владельца счета, кому она прислала свои деньги. Следственные действия продолжаются. А по данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». За содеянное злоумышленнику грозит немалый штраф или ограничение свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.