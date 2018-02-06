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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00180

Путивлянка купила виртуальный квадроцикл за 5 тысяч

Пытаясь сэкономить на покупке квадроцикла, 31-летняя жительница Путивля воспользовалась объявлениями в Интернете. Найдя выгодное предложение, перечислила так называемому продавцу деньги и осталась почти пяти тысяч гривен.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 31-летняя путивлянка. Женщина рассказала, что хотела приобрести квадроцикл по выгодной цене, а вместо этого наткнулась на афериста. Объявления о продаже транспортного средства она нашла в Интернете на одном из известных сайтов, связалась с продавцом, который попросил предоплату в размере 4724 гривен, пообещав потом выслать товар. Но после перечисления денег, связь с ним оборвалась.

Во время проверки заявления потерпевшей, правоохранители установили владельца счета, кому она прислала свои деньги. Следственные действия продолжаются. А по данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». За содеянное злоумышленнику грозит немалый штраф или ограничение свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Путивль
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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