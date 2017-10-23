Полиция задокументировала очередной факт нелегального хранения патронов Всего с начала года правоохранителями задокументировано 28 случаев незаконного обращения с огнестрельным оружием, патронами и взрывоопасными устройствами и предметами.

Последний такой факт полицейские разоблачили в Сумском районе, где 39-летний ранее судимый мужчина разгуливал по селу с 25 патронами к автоматическому оружию калибра 5,45 мм, которые лежали в пачках из-под сигарет.

«Объясняя происхождение этих патронов, мужчина рассказал, что нашел их случайно, занимаясь сбором металлолома в районе, - рассказывает Андрей Сердюк, начальник Сумского районного отдела полиции. - Но вместо того, чтобы сообщить о «находке» правоохранителям, решил оставить себе. Неизвестно, каким образом он распорядился бы этими патронами в дальнейшем, если бы не полицейские, которые обнаружили и изъяли их у него».

Все изъятое уже направлено на экспертное исследование, а по данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. В рамках открытого уголовного производства полицейские проверят версию подозреваемого о происхождении и цели хранения этих патронов.

Полиция в очередной раз обращается ко всем гостям и жителям Сумщины с призывом добровольно сдавать нелегальное оружие, патроны, предметы, подпадающие под категорию «холодное оружие» в полицию. Ведь только таким образом можно избежать уголовной ответственности за их незаконное хранение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.