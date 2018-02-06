Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10188

Шосткинец обокрал приятеля, воспользовавшись забытыми ключами

В Шостке 36-летний мужчина воспользовался забытыми ключами своего товарища для совершения краж из подсобного помещения.

В полицию с заявлением о краже обратилась 57-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный похитил из ее сарая большое количество картофеля и «горный» велосипед.

Правоохранители провели ряд оперативных мероприятий и установили причастность к краже 36-летнего жителя Шостки.

Как выяснили полицейские, брат заявительницы во время гостин у подозреваемого забыл ключи от сарая. Через некоторое время злоумышленник ими и воспользовался для совершения кражи. Похищенное он продал, а деньги тратил на спиртное.

«Во время проверки на причастность этого человека к совершению других имущественных преступлений, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции, - наши сотрудники установили, что подозреваемый обокрал и сына заявительницы, похитив у него мобильный телефон».

Сейчас по этим фактам открыто уголовное производство по признакам ч. 1 и 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За кражи мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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