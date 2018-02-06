Шосткинец обокрал приятеля, воспользовавшись забытыми ключами В Шостке 36-летний мужчина воспользовался забытыми ключами своего товарища для совершения краж из подсобного помещения.

В полицию с заявлением о краже обратилась 57-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный похитил из ее сарая большое количество картофеля и «горный» велосипед.

Правоохранители провели ряд оперативных мероприятий и установили причастность к краже 36-летнего жителя Шостки.

Как выяснили полицейские, брат заявительницы во время гостин у подозреваемого забыл ключи от сарая. Через некоторое время злоумышленник ими и воспользовался для совершения кражи. Похищенное он продал, а деньги тратил на спиртное.

«Во время проверки на причастность этого человека к совершению других имущественных преступлений, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции, - наши сотрудники установили, что подозреваемый обокрал и сына заявительницы, похитив у него мобильный телефон».

Сейчас по этим фактам открыто уголовное производство по признакам ч. 1 и 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За кражи мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.