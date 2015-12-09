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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58256

В Сумах участковые задержали кладбищенских воров

Двух мужчин задержали участковые офицеры полиции областного центра при попытке сдать в металлолом несколько секций чугунной ограды, похищенных с чужого захоронения на кладбище.

Чтобы прекратить или хотя бы снизить количество преступлений, связанных с кражами металла, полиция Сум провела разъяснительную работу среди работников пунктов приема металлолома, и попросила ответственно отнестись к проблеме. Результаты не замедлились, и довольно скоро на мобильный телефон участкового офицера полиции поступило сообщение из пункта приема металлолома о том, что двое неизвестных пытаются сдать на металлолом три секции чугунной ограды, вероятно с кладбища.

«По указанному адресу немедленно прибыли правоохранители, и действительно обнаружили двух мужчин 30 и 37 лет с секциями металлического ограждения в руках, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - Выяснилось, что днем они украли ее с чужого захоронения, а вечером принесли на приемный пункт, чтобы выручить денег на спиртное. Оба злоумышленника ранее судимые и нигде не работают».

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 297 «Надругательство над могилой» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Каража Надругательсвто над могилами
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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