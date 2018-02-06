В Шостке спасатели помогли пожилой женщине

В г. Шостка на ул. Свемовской в многоквартирном жилом доме смогла открыть входную дверь в квартиру ее хозяйка пожилого возраста. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 4-й Государственной пожарно-спасательной части.
По предварительным данным, в квартире закрылась пожилая женщина, а ее дочь не могла попасть внутрь. С помощью немеханизированного инструмента спасателям удалось открыть дверь квартиры.
Всего в операции было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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