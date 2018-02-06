В Шостке спасатели помогли пожилой женщине 20 февраля в 19:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи.

В г. Шостка на ул. Свемовской в многоквартирном жилом доме смогла открыть входную дверь в квартиру ее хозяйка пожилого возраста. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, в квартире закрылась пожилая женщина, а ее дочь не могла попасть внутрь. С помощью немеханизированного инструмента спасателям удалось открыть дверь квартиры.

Всего в операции было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.