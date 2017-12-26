На Сумщине ожидается значительное похолодание

Ежегодно в лечебные учреждения Сумщины поступают пострадавшие с различными стадиями обморожения. Как показывает статистика, количество таких случаев увеличивается сразу в несколько раз в периоды резких похолоданий. Чтобы избежать переохлаждения и обморожения, спасатели рекомендуют придерживаться основных правил поведения в условиях низких температур:
- не находиться на открытом воздухе длительный период времени;
- не надевать тесную одежду и обувь, потому что это способствует уменьшению объема кровообращения и быстрому замерзанию;
- не носить тяжелых предметов, сжимающих сосуды, в частности, рук, поскольку это способствует замерзанию;
- не употреблять алкоголь, который расширяет сосуды, что приводит к потере тепла и быстрому переохлаждению организма.
Напоминаем, что для оказания помощи населению в период низких температур, особенно малозащищенным слоям, на территории области организована работа 547 пунктов обогрева. Адреса их размещения можно узнать по интернет-ссылке.
Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице....
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