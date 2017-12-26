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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50326

На Сумщине ожидается значительное похолодание

По прогнозам Сумского и Харьковского центров по гидрометеорологии, в период с 22 по 26 февраля в Сумской области температура воздуха снизится ночью до 19-24 градусов мороза, днем - до 12-17 градусов.

Ежегодно в лечебные учреждения Сумщины поступают пострадавшие с различными стадиями обморожения. Как показывает статистика, количество таких случаев увеличивается сразу в несколько раз в периоды резких похолоданий. Чтобы избежать переохлаждения и обморожения, спасатели рекомендуют придерживаться основных правил поведения в условиях низких температур:

- не находиться на открытом воздухе длительный период времени;

- не надевать тесную одежду и обувь, потому что это способствует уменьшению объема кровообращения и быстрому замерзанию;

- не носить тяжелых предметов, сжимающих сосуды, в частности, рук, поскольку это способствует замерзанию;

- не употреблять алкоголь, который расширяет сосуды, что приводит к потере тепла и быстрому переохлаждению организма.

Напоминаем, что для оказания помощи населению в период низких температур, особенно малозащищенным слоям, на территории области организована работа 547 пунктов обогрева. Адреса их размещения можно узнать по интернет-ссылке.

Общество Морозы Похолодание Прогноз погоды
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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