На Сумщине ожидается значительное похолодание По прогнозам Сумского и Харьковского центров по гидрометеорологии, в период с 22 по 26 февраля в Сумской области температура воздуха снизится ночью до 19-24 градусов мороза, днем - до 12-17 градусов.

Ежегодно в лечебные учреждения Сумщины поступают пострадавшие с различными стадиями обморожения. Как показывает статистика, количество таких случаев увеличивается сразу в несколько раз в периоды резких похолоданий. Чтобы избежать переохлаждения и обморожения, спасатели рекомендуют придерживаться основных правил поведения в условиях низких температур:

- не находиться на открытом воздухе длительный период времени;

- не надевать тесную одежду и обувь, потому что это способствует уменьшению объема кровообращения и быстрому замерзанию;

- не носить тяжелых предметов, сжимающих сосуды, в частности, рук, поскольку это способствует замерзанию;

- не употреблять алкоголь, который расширяет сосуды, что приводит к потере тепла и быстрому переохлаждению организма.

Напоминаем, что для оказания помощи населению в период низких температур, особенно малозащищенным слоям, на территории области организована работа 547 пунктов обогрева. Адреса их размещения можно узнать по интернет-ссылке.