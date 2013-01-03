Налоговики ликвидировали крупнейший в истории Сумщины конвертационный центр В ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области с участием управления защиты экономики в Сумской области ликвидировали крупнейший в истории Сумщины межрегиональный конвертационный центр с оборотом 350 млн. гривен.

Организаторы «конверта» в течение 2017-2018 годов, создав на территории Сумской, Луганской, Донецкой, Киевской, Черниговской областей и г. Киев ряд подконтрольных предприятий, предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконно проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» вышеуказанной группе лиц за предоставление незаконных услуг) передавалась клиентам - должностным лицам предприятий реального сектора экономики. Общий объем проконвертированных средств составил более 350 млн гривен.

По результатам проведенных обысков по адресам фактического нахождения «теневого» офиса, адресам проживания участников «конвертационного центра», автомобильного транспорта, который использовался в преступной деятельности, изъяты печати подконтрольных предприятий, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.

Также в рамках уголовного производства наложены аресты на счета в банковских учреждениях и на счетах Государственного казначейства Украины заблокировано около 38 млн гривен.

Сейчас следственные действия продолжаются, и принимаются меры по привлечению всех участников «конвертационного центра» к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.