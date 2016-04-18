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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские тхеквондисты отличились в Полтаве

21 февраля юные бойцы СК «Звезды Олимпа» были в Полтаве на Открытом турнире «Кубок Полтавщины».

И показали хорошие результаты.

Первое место:

- Цыганенко Назар (в категории кадеты -41 кг)

- Крятов Дмитрий (в категории кадеты -37 кг)

- Богданов Миша (дети -22 кг)

Второе место:

- Панасюра Александр (юниоры -55 кг)

- Нефёдова Варвара (младшие юноши -22 кг)

- Никитенко Антон (младшие юноши -30 кг)

- Дегтярёв Дмитрий (юноши -33 кг)

- Раев Леонид (кадеты -53 кг)

Третье место:

- Гриценко Богдан (младшие юноши -30 кг)

- Ревякин Илья (юноши -33 кг)

- Матвиенко Тимур (юноши -48 кг)

Пятое место:

- Птащенко Елизавета (дети -22 кг)

Подготовил спортсменов тренер Александр Хоменко.

Спорт Тхеквондо
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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