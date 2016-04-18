Сумские тхеквондисты отличились в Полтаве

И показали хорошие результаты.
Первое место:
- Цыганенко Назар (в категории кадеты -41 кг)
- Крятов Дмитрий (в категории кадеты -37 кг)
- Богданов Миша (дети -22 кг)
Второе место:
- Панасюра Александр (юниоры -55 кг)
- Нефёдова Варвара (младшие юноши -22 кг)
- Никитенко Антон (младшие юноши -30 кг)
- Дегтярёв Дмитрий (юноши -33 кг)
- Раев Леонид (кадеты -53 кг)
Третье место:
- Гриценко Богдан (младшие юноши -30 кг)
- Ревякин Илья (юноши -33 кг)
- Матвиенко Тимур (юноши -48 кг)
Пятое место:
- Птащенко Елизавета (дети -22 кг)
Подготовил спортсменов тренер Александр Хоменко.
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