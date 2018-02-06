В Сумах на Белопольском отключат воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды

В связи с проведением ремонтных работ на насосной станции третьего подъема сегодня, 22 февраля, с 9:00 до 15:00 будет прекращено водоснабжение домов №№ 23, 31, 49, 53, 59, 61 по ул. Белопольское шоссе.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.