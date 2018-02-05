На Сумщине арестовали 38 млн грн На Сумщине наложен арест на почти 38 млн грн, полученных от противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов установлено, что общество с ограниченной ответственностью безосновательно завысило налоговый кредит, в результате чего не уплатило НДС в сумме около 45 млн грн.

Согласно материалам уголовного производства, незаконно сформированный налоговый кредит находится на счетах предприятия. Поэтому прокуратура Сумской области обратилась в суд с ходатайством о наложении ареста на указанные счета, чтобы сделать невозможным использование средств, полученных в результате проведения незаконной деятельности путем минимизации налоговых обязательств.

Постановлением Ковпаковского районного суда ходатайство прокуратуры удовлетворено, и наложен арест на 37 млн 981 тыс. грн, которые находятся на счетах предприятия.

В настоящее время досудебное следствие, которое проводит следственное управление финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины продолжается. Устанавливаются все обстоятельства, необходимые для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры области.