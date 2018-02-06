Роменские бойцы отличились в Полтаве 17 февраля в Полтаве прошел Открытый чемпионат Полтавской области по киокушин каратэ «MAZEPA CHEMPIONSHIP 2018».

В соревнованиях приняло участие более 450 спортсменов со всей Украины. Этот турнир относится к высшей категории сложности (категории А).

Привезти награду из такого турнира считается очень престижным. В этом убедились и юные спортсмены СК «Арад» (Ромны), впервые приняли участие в соревнованиях такого уровня.

Соревнования проходили на трех татами с самого утра и до 19.00. На каждом татами проходили напряженные поединки. Команда

Никита Шкромида занял первое место в своей возрастной и весовой категории, не оставив никому никаких шансов - победил в финале накаутом спортсмена из Запорожья.

Настя Бойко проиграла в финале опытной спортсменке из Херсона и заняла почетное второе место.

Александра Анцибор заняла третье место.

Также дипломом «за волю к победе» был награжден самый молодой и самый легкий спортсмен (5 лет, 15 кг) Александр Билошенко, завоевав симпатию всех зрителей и судейской коллегии.

Также хотелось бы отметить Богдана Билашенко, Артема Колодяжного, Александра Шевченко, Сергея Хмилевского, Андрея Дубового, Назара Уманца, Арсения Николаенко за удачно проведенные бои и волю к победе.

Подготовил спортсменов тренер Сайфулла Магомедов.