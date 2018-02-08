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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:11144

За сутки на Сумщине полицейские раскрыли 6 краж

Всего с начала года правоохранители раскрыли 282 факта похищения чужого имущества из 409 зарегистрированных.

На пополнение этого показателя за прошедшие сутки сработали полицейские Тростянецкого, Сумского, Роменского, Глуховского и Шосткинского районов и областного центра.

Так, к тростянецким полицейским обратился местный житель, который сообщил правоохранителям о краже телевизора из его дома. В течение нескольких часов правоохранители вычислили злоумышленника, которым оказался 29-летний знакомый потерпевшего. Полицейские нашли не только вора, но и телевизор, который уже возвращен владельцу.

Кражу компьютерного планшета раскрыли полицейские Роменщины. Похитителем оказался 32-летний житель одного из сел района. Мужчина воспользовался тем, что владелец дома, уйдя по своим делам, не запер входную дверь, и свободно зашел в помещение, прихватив оттуда дорогостоящий гаджет.

На кражах наличности «погорели» двое жителей Глуховского и Сумского районов. В первом случае, в помещении одной из аптек Глухова на краже кошелька с 1500 гривнами попался 49-летний житель из соседнего района. А во втором случае, 40-летняя жительница Сумского района, находясь в гостях у своего пожилого односельчанина, увела из его тайника 500 гривен наличных.

Еще два имущественных преступления раскрыли полицейские Шостки и Сум.

По всем установленным фактам совершенных краж в полиции возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины и начаты соответствующие следственные действия, в рамках которых следователи проверят подозреваемых на причастность к совершению других подобных преступлений, сообщет Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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