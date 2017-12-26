На Сумщине поймали нелегального лесоруба Полицейские Тростянецкого района задокументировали факт кражи из местного лесхоза.

Сообщение о мужчине, который незаконно пилит деревья в лесхозе, в полицию поступило от лесника. Последний рассказал, что, нарушителя заметил во время обхода охраняемой территории.

«Когда полицейские выехали по вызову, в лесу заметили местного жителя с пилой, салазками и уже спиленными деревьями ольхи, - комментирует Игорь Кисилев, и.о. начальника Тростянецкого отделения полиции. - Нарушителем оказался 64-летний мужчина, который напилил одиннадцать деревьев для отопления собственного дома, нанеся ущерб лесхоза почти на семь тысяч гривен».

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 246 «Незаконная порубка леса» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией незаконно добытого. Кроме того, он будет возместить нанесенный им ущерб лесному хозяйству, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.