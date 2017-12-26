На Сумщине поймали нелегального лесоруба

Сообщение о мужчине, который незаконно пилит деревья в лесхозе, в полицию поступило от лесника. Последний рассказал, что, нарушителя заметил во время обхода охраняемой территории.
«Когда полицейские выехали по вызову, в лесу заметили местного жителя с пилой, салазками и уже спиленными деревьями ольхи, - комментирует Игорь Кисилев, и.о. начальника Тростянецкого отделения полиции. - Нарушителем оказался 64-летний мужчина, который напилил одиннадцать деревьев для отопления собственного дома, нанеся ущерб лесхоза почти на семь тысяч гривен».
По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 246 «Незаконная порубка леса» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией незаконно добытого. Кроме того, он будет возместить нанесенный им ущерб лесному хозяйству, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
Коллегия судей уголовной палаты Апелляционного суда Сумской области отменил решение суда первой инстанции об отказе следователю и прокурору в аресте...
Не желая официально платить за спиленный лес, двое жителей Сумского района пытались бесплатно заготовить древесину....
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение проработать вопрос создания Барановского парка....
В июне 2016 года Госэкоинспекцией в Сумской области была проведена плановая проверка РГАП «Роменский агролесхоз», в ходе которой был выявлен...
Боромлянская и Краснопольская ОТГ теперь с главным документом развития....