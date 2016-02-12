В Сумах откроют центр сварки пластмасс Сейчас на Сумщине развивается новая отрасль - изделия из пластмасс, где в основу принципов сварки положены европейские стандарты.

Центр профессионально-технического образования имеет лицензию на подготовку квалифицированных рабочих по профессии «Сварщик пластмасс». По заказу работодателей, используя элементы дуальной образования на его базе, уже подготовлено 42 рабочего. В эти дни учебное заведение готовит рабочих по этой специальности для предприятий Сумской, Запорожской, Житомирской и Киевской областей.

Областной центр занятости и облгосадминистрация вместе с работодателями ООО «КБ-ЭКОПРОЕКТ» (Сумы) и AGRU (Австрия) презентовали новую отрасль для обучения по профессии «Сварщик пластмасс» и предложили создать учебно-производственный центр сварки пластмасс. Решением Сумского горсовета выделен земельный участок, на котором планируется создать такой центр. Инвесторы AGRU Kunststofftechnik (Австрия), Simona AG и Munsch (Германия), ООО «КБ-ЭКОПРОЕКТ» (Сумы) обеспечат центр оборудованием, материалами и способствовать подготовке и повышению квалификации специалистов из Украины и стран Восточной Европы.

Госслужба занятости инициировала ходатайство перед Фондом государственного социального страхования Украины на случай безработицы о выделении средств на данный проект.

Облгосадминистрация и областной совет поддержали инициативу и привлекут средства Государственного фонда регионального развития. Власти города готовы решить вопросы благоустройства территории, подключение к коммунальным сетям, транспортного обеспечения, сообщает Сумской городской центр занятости.