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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31282

В Сумах откроют центр сварки пластмасс

Сейчас на Сумщине развивается новая отрасль - изделия из пластмасс, где в основу принципов сварки положены европейские стандарты.

Центр профессионально-технического образования имеет лицензию на подготовку квалифицированных рабочих по профессии «Сварщик пластмасс». По заказу работодателей, используя элементы дуальной образования на его базе, уже подготовлено 42 рабочего. В эти дни учебное заведение готовит рабочих по этой специальности для предприятий Сумской, Запорожской, Житомирской и Киевской областей.

Областной центр занятости и облгосадминистрация вместе с работодателями ООО «КБ-ЭКОПРОЕКТ» (Сумы) и AGRU (Австрия) презентовали новую отрасль для обучения по профессии «Сварщик пластмасс» и предложили создать учебно-производственный центр сварки пластмасс. Решением Сумского горсовета выделен земельный участок, на котором планируется создать такой центр. Инвесторы AGRU Kunststofftechnik (Австрия), Simona AG и Munsch (Германия), ООО «КБ-ЭКОПРОЕКТ» (Сумы) обеспечат центр оборудованием, материалами и способствовать подготовке и повышению квалификации специалистов из Украины и стран Восточной Европы.

Госслужба занятости инициировала ходатайство перед Фондом государственного социального страхования Украины на случай безработицы о выделении средств на данный проект.

Облгосадминистрация и областной совет поддержали инициативу и привлекут средства Государственного фонда регионального развития. Власти города готовы решить вопросы благоустройства территории, подключение к коммунальным сетям, транспортного обеспечения, сообщает Сумской городской центр занятости.

Общество Городской центр занятости
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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