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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:12164

На Сумщине поддерживают своих воинов

Еще четырем раненым участникам АТО будет предоставлена единовременная материальная помощь в соответствии с областной комплексной программой социальной защиты населения на 2017-2021 годы.

Заявителям будет предоставлена одноразовая материальная помощь за счет средств областного бюджета в размере 25 000 гривен каждому. В этом году уже 22 раненых участников АТО получили такую помощь.

Такое решение приняли на заседании комиссии по вопросам предоставления материальной помощи лицам, получившим травму, ранения, контузии, увечья или заболевания при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции и семьям погибших (пропавших без вести), умерших при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции.

Общество Помощь АТО
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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