На Сумщине поддерживают своих воинов

Заявителям будет предоставлена одноразовая материальная помощь за счет средств областного бюджета в размере 25 000 гривен каждому. В этом году уже 22 раненых участников АТО получили такую помощь.
Такое решение приняли на заседании комиссии по вопросам предоставления материальной помощи лицам, получившим травму, ранения, контузии, увечья или заболевания при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции и семьям погибших (пропавших без вести), умерших при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции.
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