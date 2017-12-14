«Нефтегаз» отсудил у «Сумыгаза» 140 тысяч

Спор возник из-за договора аренды, который стороны подписали еще в 2004 году. Впрочем, ПАО «Сумыгаз» такие исковые требования отрицает, поскольку, как утверждает адвокат предприятия, в течение 2013-2014 годов они направляли заявления о прекращении действия договора. Рассмотрев материалы дела, суд установил, что между сторонами четырнадцать лет назад действительно был подписан договор аренды газопроводов для бесперебойного снабжения голубым топливом потребителей Глухова. Сам ответчик признал, что продолжал пользоваться сетями «Нефтегаза», хотя, как они утверждают, договор якобы был расторгнут. Была учтена и переписка сторон. Согласия с расторжением договора нет, как и обращения в суд по поводу расторжения договора в судебном порядке. С учетом всех обстоятельств, суд посчитал доводы ответчика о прекращении действия договора безосновательными. А потому решил удовлетворить иск частично и взыскать с ПАО «Сумыгаз» в пользу НАК 140 тыс. грн.
В связи с ростом риска отравления угарным газом зимой в ПАО «Сумыгаз» напомнили основные правила безопасности....
Жители Лебедина обеспокоены возможным отключением газоснабжения в связи с реконструкцией сетей....
В Сумской области почти 11 тысяч должников получили предупреждение о прекращении поставок газа....
На сегодня только 5 домов, в которых «Сумыгаз» отключал газ, снова с голубым топливом....
Несмотря на проходившую сессию Сумского горсовета, люди, возмущенные отключением газа в их домах, снова сегодня вечером перекрыли движение на ул....