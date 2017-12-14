«Нефтегаз» отсудил у «Сумыгаза» 140 тысяч ПАО НАК «Нафтегаз Украины» подал иск о взыскании задолженности по договору аренды газопроводов на ПАО «Сумыгаз».

Спор возник из-за договора аренды, который стороны подписали еще в 2004 году. Впрочем, ПАО «Сумыгаз» такие исковые требования отрицает, поскольку, как утверждает адвокат предприятия, в течение 2013-2014 годов они направляли заявления о прекращении действия договора. Рассмотрев материалы дела, суд установил, что между сторонами четырнадцать лет назад действительно был подписан договор аренды газопроводов для бесперебойного снабжения голубым топливом потребителей Глухова. Сам ответчик признал, что продолжал пользоваться сетями «Нефтегаза», хотя, как они утверждают, договор якобы был расторгнут. Была учтена и переписка сторон. Согласия с расторжением договора нет, как и обращения в суд по поводу расторжения договора в судебном порядке. С учетом всех обстоятельств, суд посчитал доводы ответчика о прекращении действия договора безосновательными. А потому решил удовлетворить иск частично и взыскать с ПАО «Сумыгаз» в пользу НАК 140 тыс. грн.