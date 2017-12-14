Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50209

«Нефтегаз» отсудил у «Сумыгаза» 140 тысяч

ПАО НАК «Нафтегаз Украины» подал иск о взыскании задолженности по договору аренды газопроводов на ПАО «Сумыгаз».

Спор возник из-за договора аренды, который стороны подписали еще в 2004 году. Впрочем, ПАО «Сумыгаз» такие исковые требования отрицает, поскольку, как утверждает адвокат предприятия, в течение 2013-2014 годов они направляли заявления о прекращении действия договора. Рассмотрев материалы дела, суд установил, что между сторонами четырнадцать лет назад действительно был подписан договор аренды газопроводов для бесперебойного снабжения голубым топливом потребителей Глухова. Сам ответчик признал, что продолжал пользоваться сетями «Нефтегаза», хотя, как они утверждают, договор якобы был расторгнут. Была учтена и переписка сторон. Согласия с расторжением договора нет, как и обращения в суд по поводу расторжения договора в судебном порядке. С учетом всех обстоятельств, суд посчитал доводы ответчика о прекращении действия договора безосновательными. А потому решил удовлетворить иск частично и взыскать с ПАО «Сумыгаз» в пользу НАК 140 тыс. грн.

Право Нефтегаз Сумыгаз
view counter

По тематике

Сумские газовики напоминают правила безопасности
23.01.2018 15:00

Сумские газовики напоминают правила безопасности

В связи с ростом риска отравления угарным газом зимой в ПАО «Сумыгаз» напомнили основные правила безопасности....

23.01.2018 08:10

В Сумской ОГА обсудили возможное отключение газа в морозы

Жители Лебедина обеспокоены возможным отключением газоснабжения в связи с реконструкцией сетей....

22.12.2017 14:14

На Сумщине 11 тысяч должников предупредили об отключении газа

В Сумской области почти 11 тысяч должников получили предупреждение о прекращении поставок газа....

18.12.2017 08:37

5 домов, в которых отключили газ, уже включены (обновлено)

На сегодня только 5 домов, в которых «Сумыгаз» отключал газ, снова с голубым топливом....

Сумчане снова перекрыли дорогу на ул. Горького
14.12.2017 18:35

Сумчане снова перекрыли дорогу на ул. Горького

Несмотря на проходившую сессию Сумского горсовета, люди, возмущенные отключением газа в их домах, снова сегодня вечером перекрыли движение на ул....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.