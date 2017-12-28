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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29906

Гройсман вручил Сумской областной больнице сертификат на ангиограф

Премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Сумскую вручил сертификат на ангиографическую систему для Сумской областной клинической больницы.

«В первую очередь этот аппарат для жителей Сумщины, для их здоровья. В 2017 году мы приобрели в Украине 13 ангиографов, столько же будет приобретено в 2018-м», - отметил глава правительства.

Ангиограф приобретено в рамках проекта Кабинета министров по созданию интервенционных кардиологических центров в Украине. Стоимость оборудования составляет 23 миллиона гривен, из которых 50 процентов средств выделено из государственного бюджета, а остальные - из областного. Ангиограф позволит вовремя диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы и предотвратить риск возможных осложнений, а также создать новые практики лечения нейрохирургических больных.

Общество Ангиограф Владимир Гройсман
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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