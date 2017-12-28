Гройсман вручил Сумской областной больнице сертификат на ангиограф

«В первую очередь этот аппарат для жителей Сумщины, для их здоровья. В 2017 году мы приобрели в Украине 13 ангиографов, столько же будет приобретено в 2018-м», - отметил глава правительства.
Ангиограф приобретено в рамках проекта Кабинета министров по созданию интервенционных кардиологических центров в Украине. Стоимость оборудования составляет 23 миллиона гривен, из которых 50 процентов средств выделено из государственного бюджета, а остальные - из областного. Ангиограф позволит вовремя диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы и предотвратить риск возможных осложнений, а также создать новые практики лечения нейрохирургических больных.
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