Гройсман вручил Сумской областной больнице сертификат на ангиограф Премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Сумскую вручил сертификат на ангиографическую систему для Сумской областной клинической больницы.

«В первую очередь этот аппарат для жителей Сумщины, для их здоровья. В 2017 году мы приобрели в Украине 13 ангиографов, столько же будет приобретено в 2018-м», - отметил глава правительства.

Ангиограф приобретено в рамках проекта Кабинета министров по созданию интервенционных кардиологических центров в Украине. Стоимость оборудования составляет 23 миллиона гривен, из которых 50 процентов средств выделено из государственного бюджета, а остальные - из областного. Ангиограф позволит вовремя диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы и предотвратить риск возможных осложнений, а также создать новые практики лечения нейрохирургических больных.