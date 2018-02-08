Шосткинец обокрал собутыльника Денежные средства, компьютерную технику и посуду на сумму почти в 8000 гривен похитил 36-летний гость в подвыпившего хозяина жилья.

С заявлением о краже в Шосткинского отдела полиции обратился 45-летний житель Шостки. Мужчина рассказал правоохранителям, что из его квартиры ночью было похищено немалую сумму средств, два ноутбука, мобильный телефон и посуду.

Как выяснили полицейские, накануне владелец жилья употреблял спиртные напитки вместе со своим приятелем. Перебрав алкоголя, уснул, а наутро обнаружил обворованный дом.

«Наши сотрудники оперативно установили личность этого товарища, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Ему 36 лет, он уже попадал в поле зрения полиции за совершение подобного преступления. Последний воспользовался алкогольным опьянением своего друга для совершения кражи».

Сейчас уголовное производство открыто по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража» уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.