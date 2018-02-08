На третьем тренировочном сборе ПФК «Сумы» сыграет 4 контрольных матча

Команда продолжит тренироваться на футбольной базе в с. Счастливое Киевской области. В рамках третьего сбора, который продлится до 9 марта, сумчане сыграют 4 контрольных поединка.
26 февраля соперником «Сум» будет запорожский «Металлург». Матч состоится в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области. Начало в 14:00.
1 марта ПФК «Сумы» сыграет в гостях у «Черкасского Днепра». Поединок будет проходить на тренировочной базе Черкасс в с. Билозирья. Начало матча - 13:00.
6 марта «Сумы» сыграют в Одессе против «Жемчужины». Матч запланирован на стадионе «Спартак», начало - 13:00.
9 марта, в заключительный день третьего сбора, ПФК «Сумы» проведет спарринг против винницкой «Нивы» в Счастливом.
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