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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:21230

На третьем тренировочном сборе ПФК «Сумы» сыграет 4 контрольных матча

В пятницу, 23 февраля, у ПФК «Сумы» начнется третий этап подготовки к весенней части чемпионата Украины.

Команда продолжит тренироваться на футбольной базе в с. Счастливое Киевской области. В рамках третьего сбора, который продлится до 9 марта, сумчане сыграют 4 контрольных поединка.

26 февраля соперником «Сум» будет запорожский «Металлург». Матч состоится в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области. Начало в 14:00.

1 марта ПФК «Сумы» сыграет в гостях у «Черкасского Днепра». Поединок будет проходить на тренировочной базе Черкасс в с. Билозирья. Начало матча - 13:00.

6 марта «Сумы» сыграют в Одессе против «Жемчужины». Матч запланирован на стадионе «Спартак», начало - 13:00.

9 марта, в заключительный день третьего сбора, ПФК «Сумы» проведет спарринг против винницкой «Нивы» в Счастливом.

Спорт ПФК «Сумы»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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