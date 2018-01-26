Полиция ищет без вести пропавшего полтора года назад шосткинца (фото) Правоохранители Шостки продолжают поиски Круша Виктора Юрьевича, 1951 года рождения, жителя села Пироговка Шосткинского района, который еще 31 июля 2016 года ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно.

На вид разыскиваемому 65-70 лет, крепкого телосложения. Рост около 175-180 см, лицо овальное, волосы короткие русые, имеет лобные залысины. Глаза светлые, спинка носа смещена вправо, уши прилегающие, губы тонкие. Был одет в черные брюки, темно-синюю футболку, обут в осенние черные туфли. Особые приметы: не выговаривает звук «р». Правый глаз прищурен. На виске имеет округлое коричневое пятно около 1 см. Работники полиции и родные пропавшего мужчины обращаются с просьбой ко всем неравнодушным гражданам, кому известна какая-либо информация о местонахождении или обстоятельствах исчезновения Круша Виктора Юрьевича, срочно сообщить об этом в ближайший отдел полиции по телефону линии «102», (05449) 4-69 60, или 099-266-00-69, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.