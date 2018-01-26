Полиция ищет без вести пропавшего полтора года назад шосткинца (фото)

На вид разыскиваемому 65-70 лет, крепкого телосложения. Рост около 175-180 см, лицо овальное, волосы короткие русые, имеет лобные залысины. Глаза светлые, спинка носа смещена вправо, уши прилегающие, губы тонкие.
Был одет в черные брюки, темно-синюю футболку, обут в осенние черные туфли.
Особые приметы: не выговаривает звук «р». Правый глаз прищурен. На виске имеет округлое коричневое пятно около 1 см.
Работники полиции и родные пропавшего мужчины обращаются с просьбой ко всем неравнодушным гражданам, кому известна какая-либо информация о местонахождении или обстоятельствах исчезновения Круша Виктора Юрьевича, срочно сообщить об этом в ближайший отдел полиции по телефону линии «102», (05449) 4-69 60, или 099-266-00-69, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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