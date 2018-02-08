Спортсменка из Шостки установила три рекорда Украины

Об этом информирует Украинская федерация роликового спорта, пишет Шостка.info.
На счету нашей землячки Марии Шостак три рекорда страны среди юниоров. Она установила их на дистанции 300 м, 1 000 м и 3 000 м. Эти достижения спортсменка показала на European Cup в Португалии.
Денежные средства, компьютерную технику и посуду на сумму почти в 8000 гривен похитил 36-летний гость в подвыпившего хозяина жилья....
20 февраля в 19:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи....
В Шостке 36-летний мужчина воспользовался забытыми ключами своего товарища для совершения краж из подсобного помещения....
13-17 февраля в Николаеве состоялся чемпионат Украины по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке)....
Ущерб на сумму около 50 тыс. гривен владельцам гаражей причинили двое несовершеннолетних жителей Шостки....