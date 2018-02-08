Спортсменка из Шостки установила три рекорда Украины Приказом Министерства молодежи и спорта внесены изменения в рекорды Украины по роликовому спорту в дисциплине скоростной бег на роликовых коньках, которые установлены в 2017 году.

Об этом информирует Украинская федерация роликового спорта, пишет Шостка.info. На счету нашей землячки Марии Шостак три рекорда страны среди юниоров. Она установила их на дистанции 300 м, 1 000 м и 3 000 м. Эти достижения спортсменка показала на European Cup в Португалии.