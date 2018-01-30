На Сумщине будут судить экологов-взяточников За вымогательство и получение неправомерной выгоды будут судить двух сотрудников Госэкоинспекции.

Прокуратурой Сумской области в четверг, 22 февраль 2018 года, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух сотрудников Государственной экологической инспекции в Сумской области, которые требовали и получили неправомерную выгоду от частного предпринимателя.

Установлено, что главный специалист - государственный инспектор по охране окружающей природной среды, привлекая к своей противоправной деятельности заведующего юридическим сектором, за предоставление разрешения предприятию на удаление насаждений получили 10 тыс. грн. Также задокументирован факт вымогательства и получения инспектором 2 250 грн от физического лица за непривлечение того к ответственности за незаконный вылов рыбы.

Действия главного специалиста квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Заведующий сектора будет отвечать в суде по ч. 5 ст. 27 / ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.