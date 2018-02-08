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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:1397

Кубок Украины по жиму лежа пройдет в Шостке

Об этом сообщил тренер ФСК «Гармония» (Глухов) Феликс Колтаков.

«Хорошие новости для любителей пауэрлифтинга Сумщины! В эти дни в Коломые проходит чемпионат Украины по пауэрлифтингу, помимо самих соревнований также проходит масса встреч с тренерами, функционерами, руководителями федерации пауэрлифтинга Украины.

На меня лично была возложена миссия убедить и отстоять город Шостка как место проведения Кубка Украины по жиму штанги лёжа в 2018 году. После нескольких встреч с руководством федерации и лично президентом национальной федерации пауэрлифтинга Украины Сиражутдином Базаевым было принято решение.

Учитывая славные традиции в пауэрлифтинга в Сумской области, хорошую инфраструктуру города Шостка: наличие дворца спорта, гостиничного фонда, железнодорожного сообщения в октябре 2018 года в городе Шостка пройдет Кубок Украины по жиму штанги лёжа и классическому жиму штанги лёжа! Это событие послужит новым толчком в популяризации пауэрлифтинга и пропаганды здорового образа жизни на Сумщине и в Украине в целом!», – написал он в Фейсбуке.

Спорт Жим лежа Шостка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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