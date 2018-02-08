«Нефтяник» начал третий учебно-тренировочный сбор

Эти сборы будут проходить до 3 марта на тренировочно-учебной базе ФК «Полтава» в с. Копылы Полтавского района. В рамках этого сбора запланировано четыре контрольных игры:
24.02. – «Днепр-1» (Днепр) – «Нефтяник»
26.02. «Нефтяник» - «Виктория» (Николаевка).
28.02. «Нефтяник» - «Металлист-1925» (Харьков).
03.03. «Нефтяник» - «Горняк-Спорт» (Горишни Плавни).
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