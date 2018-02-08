«Нефтяник» начал третий учебно-тренировочный сбор 20 февраля ахтырский «Нефтяник» начал свой третий учебно-тренировочный сбор перед началом весенней части чемпионата Украины по футболу.

Эти сборы будут проходить до 3 марта на тренировочно-учебной базе ФК «Полтава» в с. Копылы Полтавского района. В рамках этого сбора запланировано четыре контрольных игры:

24.02. – «Днепр-1» (Днепр) – «Нефтяник»

26.02. «Нефтяник» - «Виктория» (Николаевка).

28.02. «Нефтяник» - «Металлист-1925» (Харьков).

03.03. «Нефтяник» - «Горняк-Спорт» (Горишни Плавни).