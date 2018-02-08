Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54143

«Нефтяник» начал третий учебно-тренировочный сбор

20 февраля ахтырский «Нефтяник» начал свой третий учебно-тренировочный сбор перед началом весенней части чемпионата Украины по футболу.

Эти сборы будут проходить до 3 марта на тренировочно-учебной базе ФК «Полтава» в с. Копылы Полтавского района. В рамках этого сбора запланировано четыре контрольных игры:

24.02. – «Днепр-1» (Днепр) – «Нефтяник»

26.02. «Нефтяник» - «Виктория» (Николаевка).

28.02. «Нефтяник» - «Металлист-1925» (Харьков).

03.03. «Нефтяник» - «Горняк-Спорт» (Горишни Плавни).

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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