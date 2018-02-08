Представители деловых кругов Сумщины пообщались с Премьер-министром Украины В рамках рабочего визита в Сумскую область Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел рабочую встречу с представителями деловых кругов города и области.

Состоялась она у Конгресс-центре СумГУ. В начале встречи Владимир Гройсман отметил, что хотел бы услышать от сумских предпринимателей о проблемах, которые волнуют их больше всего.

«У власти всегда все хорошо. А вот так все хорошо у бизнеса, который стремимся поддерживать и развивать? »- сказал Владимир Гройсман.

Затем он пообщался с представителями местной власти, бизнеса и предпринимательства, чтобы определить для себя наиболее глобальные и важные вопросы, требующие неотложного решения.