Представители деловых кругов Сумщины пообщались с Премьер-министром Украины

Состоялась она у Конгресс-центре СумГУ. В начале встречи Владимир Гройсман отметил, что хотел бы услышать от сумских предпринимателей о проблемах, которые волнуют их больше всего.
«У власти всегда все хорошо. А вот так все хорошо у бизнеса, который стремимся поддерживать и развивать? »- сказал Владимир Гройсман.
Затем он пообщался с представителями местной власти, бизнеса и предпринимательства, чтобы определить для себя наиболее глобальные и важные вопросы, требующие неотложного решения.
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