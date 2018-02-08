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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06797

Представители деловых кругов Сумщины пообщались с Премьер-министром Украины

В рамках рабочего визита в Сумскую область Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел рабочую встречу с представителями деловых кругов города и области.

Состоялась она у Конгресс-центре СумГУ. В начале встречи Владимир Гройсман отметил, что хотел бы услышать от сумских предпринимателей о проблемах, которые волнуют их больше всего.

«У власти всегда все хорошо. А вот так все хорошо у бизнеса, который стремимся поддерживать и развивать? »- сказал Владимир Гройсман.

Затем он пообщался с представителями местной власти, бизнеса и предпринимательства, чтобы определить для себя наиболее глобальные и важные вопросы, требующие неотложного решения.

Политика Владимир Гройсман
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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