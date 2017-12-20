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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15326

Пьяный сумчанин разгуливал по городу с кастетом

Сумские патрульные обнаружили у мужчины предмет, похожий на оружие.

Экипаж полицейских получил сообщение о нетрезвом гражданине, который ведет себя агрессивно и в то же время цепляется к людям в заведении питания на улице Ильинской.

Стражи порядка успокоили мужчину, однако заметили, что он нервничает и хочет как можно быстрее закончить разговор с патрульными.

Во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него предмет, похожий на кастет.

Объяснить историю появления и дальнейшего использования указанного предмета мужчина не смог.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.2 ст. 263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК.

Право Кастет Холодное оружие
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