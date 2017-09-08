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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:4599

Сумчан запрошують на благодійну акцію «Радійте життю!»

Акція відбудеться сьогодні, 23 лютого, у приміщенні Сумського обласного театру для дітей та юнацтва (вул. Покровська, 6, м. Суми).

У програмі:

виставка-ярмарок творчих доробок сімей, презентація творчих дитячих центрів, анімаційні розваги, фотосесія, ЗМІ (17-00)

благодійний концерт (18-00)

Мета благодійного заходу – адресна підтримка творчих сімейних проектів родин із дітьми, які мають онкологічний діагноз; придбання матеріалу для проведення творчих заходів протягом року; придбання медичних препаратів для дітей онко-гематологічного відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

Громадська організація «Батьки онкохворих дітей» впевнена, що включення дітей з онкологічним діагнозом та їх батьків у вивчення видів діяльності у сфері креативних індустрій через творчі, освітні заходи (екскурсії, майстер-класи, зустрічі-інтерв’ю з цікавими особистостями тощо) дозволять подолати труднощі у професійній орієнтації, розширять коло соціальних контактів, для когось – допоможуть подолати педагогічну занедбаність, що виникла внаслідок довготривалої ізоляції за медичними обставинами та необхідності інтенсивного лікування.

Фінансовий та інформаційний звіт благодійного заходу буде оприлюднено на ресурсах інформаційних партнерів

У благодійній акції планується участь вихованців комунальної установи Сумської обласної ради «Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів»; вихованців комунального закладу Сумської обласної ради «Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю»; фольклорного дитячого ансамблю «Розквіт» КЗ СРР Косівщинської ДШМ; школи східного танцю «Сахара»; танцювальних колективів «Живчик», «Артес», «Пігмаліон». Театр пісні «Свято» подарує пісенну феєрію. Запрошений гість програми – ARTBABICH-SHOW – артист оригінального жанру, художник, який в реальному часі, на очах глядача створить арт-об'єкт. Динамічне арт-шоу відбудеться і завдяки Українській Асоціації Візуальної Індустрії. Від організаторів заходу учасники отримають подарунки.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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