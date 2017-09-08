Сумчан запрошують на благодійну акцію «Радійте життю!»

У програмі:
- виставка-ярмарок творчих доробок сімей, презентація творчих дитячих центрів, анімаційні розваги, фотосесія, ЗМІ (17-00)
- благодійний концерт (18-00)
Мета благодійного заходу – адресна підтримка творчих сімейних проектів родин із дітьми, які мають онкологічний діагноз; придбання матеріалу для проведення творчих заходів протягом року; придбання медичних препаратів для дітей онко-гематологічного відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.
Громадська організація «Батьки онкохворих дітей» впевнена, що включення дітей з онкологічним діагнозом та їх батьків у вивчення видів діяльності у сфері креативних індустрій через творчі, освітні заходи (екскурсії, майстер-класи, зустрічі-інтерв’ю з цікавими особистостями тощо) дозволять подолати труднощі у професійній орієнтації, розширять коло соціальних контактів, для когось – допоможуть подолати педагогічну занедбаність, що виникла внаслідок довготривалої ізоляції за медичними обставинами та необхідності інтенсивного лікування.
Фінансовий та інформаційний звіт благодійного заходу буде оприлюднено на ресурсах інформаційних партнерів
У благодійній акції планується участь вихованців комунальної установи Сумської обласної ради «Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів»; вихованців комунального закладу Сумської обласної ради «Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю»; фольклорного дитячого ансамблю «Розквіт» КЗ СРР Косівщинської ДШМ; школи східного танцю «Сахара»; танцювальних колективів «Живчик», «Артес», «Пігмаліон». Театр пісні «Свято» подарує пісенну феєрію. Запрошений гість програми – ARTBABICH-SHOW – артист оригінального жанру, художник, який в реальному часі, на очах глядача створить арт-об'єкт. Динамічне арт-шоу відбудеться і завдяки Українській Асоціації Візуальної Індустрії. Від організаторів заходу учасники отримають подарунки.
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